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Ядовитые змеи начали массово атаковать жителей Подмосковья

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Фото: Unsplash/Francesco Mocellin
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Сразу три случая нападения ядовитых змей на людей произошли в Подмосковье. Пострадавшие госпитализированы.

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Как выяснили «Известия», в Раменском лесу ядовитая змея укусила 74-летнюю женщину. Она в средне-тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Кроме того, в Люберцах от укуса змеи пострадала 30-летняя девушка, а в Коломне рептилия напала на 35-летнего мужчину, когда тот в лесу распивал алкогольные напитки. Обоих также отправили в больницу.

На европейской территории России ядовитой из лесных змей является только гадюка.

Ранее в пятницу врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Георгиева рассказала «Известиям» о последовательности действий при укусе змеи. Несмотря на мнение, что пациенту нужно наложить жгут, расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле делать это категорически не рекомендуется, отметила специалист. По ее словам, подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут лишь ухудшить состояние пациента.

В ожидании бригады скорой помощи врач рекомендовала уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты до приезда скорой помощи.

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