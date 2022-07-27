CNN рассказал о панике властей США из-за возможного роста цен на газ

Власти США находятся в панике из-за возможного роста цен на газ после сокращения компанией «Газпром» поставок энергоносителей в Европейский союз (ЕС). Об этом 26 июля рассказал канал CNN.

Уменьшение количества поступающего в ЕС топлива привело к тому, что Запад зашел на «неизведанную территорию», когда речь заходит о возможностях Европы пережить зиму в условиях дефицита топлива. Из-за этого американские власти опасаются роста цен на газ и электроэнергию, что может стать бумерангом для самой Америке.

«Это был наш самый большой страх», — прокомментировал ситуацию один из американских чиновников.

Кроме того, из-за сокращения поставок США и власти Евросоюза вынуждены «умолять» членов ЕС снизить потребление голубого топлива, рассчитывая уменьшить его расход с августа по март на 15%. Также США пытаются убедить Германию продлить срок службы трех оставшихся в ФРГ атомных электростанцией, чтобы компенсировать нехватку газа. Однако, замечает издание, официальные лица не верят в то, что этих мер окажется достаточно для преодоления энергетического кризиса.

Эта ситуация привела к тому, что европейское единство во взаимоотношениях с Россией проходит «серьезную проверку» на прочность, так как введенные против Москвы санкции не принесли желаемого Западом результата в позиции РФ по ситуации вокруг Украины, заключает CNN.

21 июля издание Newsweek рассказало о том, что страны Запада испытывают страх и усталость из-за санкций против России. Несмотря на ожидание коллапса российской экономики, ограничительными мерами не удалось достичь изначально намеченных результатов. В то же время США и другие страны испытывают ущерб от санкций, так как они спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продукты.

27 июля компания «Газпром» объявила о том, что снизила поставки газа по трубопроводу «Северный поток» до 20% от максимальной мощности. Как подчеркнули в «Газпроме», сокращение мощности трубопровода происходит из-за остановки работы еще одной турбины. Сроки передачи компанией Siemens отремонтированной турбины из Канады «Газпрому» неясны.

13 апреля президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийскую политику Запада, указав, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США ростом цен и зашкаливающей инфляцией. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Ряд государств, в том числе США и страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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