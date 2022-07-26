В Турции заявили о разработке аналогичного «продуктовой сделке» соглашения по топливу
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- В Турции заявили о разработке аналогичного «продуктовой сделке» соглашения по топливу
Началась работа по разработке соглашения по транспортировке топлива, аналогичного заключенной прежде «продуктовой сделке» в Стамбуле. Об этом во вторник, 26 июля, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Сейчас идет работа над соглашением по транспортировке топлива, оно будет схоже с «продуктовой сделкой» и внесет вклад в разрешение мирового кризиса», — сказал Акар в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera.
Ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали документы о «продуктовой сделке». Она состоялась 22 июля в Стамбуле и сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.
Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН. Подписание сделки ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу подписал с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые представляют собой единый пакет.
Тема вывоза зерна и топлива активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных и энергетических рынках мира.
При этом в конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что со стороны Москвы препятствий нет. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.