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Собянин открыл реконструированный павильон «Ластоногие» Московского зоопарка

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции новый павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке. Об этом 26 июля сообщается на его официальном сайте.

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«По сути, это было новое строительство. Старый павильон демонтировали и возвели современный — с большими бассейнами, водопадами и, разумеется, специальной водоподготовкой», — отметил градоначальник.

По его словам, в павильоне уже находятся сивучи, моржи, морские котики и другие морские животные. Всего он рассчитан на содержание 36 особей морских млекопитающих.

Москвичи и гости столицы могут наблюдать за ними как в помещении, так и с верхнего яруса и через иллюминаторы со стороны улицы.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что москвичи выбрали имя для родившегося в Московском зоопарке ягненка. Животное назвали Кудряш. По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, этот вариант набрал более 50% голосов.

5 мая на башне зоопарк появился большой 3D-экран, на котором стали транслироваться трехмерные ролики о животных. Их героями стали представители редких и исчезающих видов.

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