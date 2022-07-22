Рожденному в Московском зоопарке ягненку выбрали имя

Жители Москвы выбрали имя для родившегося в Московском зоопарке ягненка. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Имя ягненку выбирали участники проекта «Активный гражданин» — животное назвали Кудряш. Как рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, этот вариант имени набрал более 50% голосов. Участие в голосовании приняли свыше 165 тыс. человек.

На втором по популярности месте оказалось имя Тайфун (27%) из-за непоседливости ягненка. Более 10% проголосовавших выбрали кличку Гонщик, чтобы отразить его связь с мамой, которую зовут Гонка.

Ягненок уже успел подрасти — 23 июля ему исполнится два месяца, пишет сайт kp.ru. Пока он старается держаться ближе к маме, но осматривается, бегает по вольеру и играет. Сотрудников зоопарка Кудряш не боится — он ласковый и бойкий.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», ягненок породы уэссан появился на свет в конце мая.

Участники проекта «Активный гражданин» не впервые выбирали имя для животных московского зоосада. Так, например, белую медведицу, спасенную в Красноярском крае, москвичи назвали Хатангой. Медвежонку, который был эвакуирован из Якутии, дали имя Томпа.

В июне в Московском зоопарке появились на свет два птенца редких черношейных лебедей. Все желающие могут понаблюдать за семьей в павильоне «Птицы и бабочки».