На входе в Московский зоопарк появился 3D-экран с роликами о редких животных

На башне главного входа в Московский зоопарк появился большой 3D-экран, на котором будут транслировать трехмерные ролики о животных. Их героями стали представители редких и исчезающих видов, которые живут в столичном зоопарке и изучаются его специалистами.

«Над созданием 3D-роликов работал целый коллектив, в который вошли зоологи, аниматоры, программисты. Вместе они воплотили важный просветительский проект. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных. Уже подготовлено шесть трехмерных видеозарисовок, для каждой прописан свой уникальный сценарий», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Новый медиафасад — пример того, как современные технологии применяются в просветительской и природоохранной деятельности, считает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. «Недавно у нового входа в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» мы открыли первую общедоступную зоологическую библиотеку. Теперь запускаем в работу 3D-экран на башне главного входа. Одна из главных наших задач — просветительская — заключается в том, чтобы рассказывать, как хрупок мир природы и как важно делать все возможное для его сохранения», — говорит Светлана Акулова.

Экран на фасаде зоопарка работает на базе 3D-технологии naked eye, позволяющей увидеть трехмерное изображение без специальных очков. Размер экрана — 14,4 на 4,8 м. Высокая частота обновления картинки (3840 Гц) обеспечивает максимальную плавность и реалистичность изображения и позволяет воспроизвести естественное поведение животного. Например, зрители смогут понаблюдать за амурским тигром — как он выходит из укрытия, оглядывается по сторонам и играет с бабочкой. В вечернее время яркость будет убавляться, а видеоряд станет более статичным.

Экран уже прошел тестирование, мастера настроили оборудование, проверили качество изображения и звука. В ближайшее время посетители зоопарка смогут увидеть его в действии.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.