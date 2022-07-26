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Терапевт рассказала про опасные симптомы в жару

Терапевт Александрова: длительная жара угрожает обезвоживанием, тепловым ударом и нагрузкой на сердце
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова предостерегла, что жара, которая стоит длительное время, может угрожать обезвоживанием, тепловым ударом, увеличением нагрузки на сердце. Она добавила, что такие состояния могут протекать с головной болью.

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«Дефицит жидкости ухудшает кровоснабжение мозга, поэтому важно не допускать обезвоживания. В жару необходимо всегда иметь с собой бутылку обычной воды», — заявила она в интервью «Газете.Ru» во вторник, 26 июля.

Специалист считает, что если головная боль сопровождается головокружением, учащенным дыханием и усиливается потоотделение, то это может свидетельствовать о тепловом ударе от длительного пребывания на солнце.

«Следует сразу уйти с солнца, выпить воды, лечь, отдохнуть. Можно принять прохладный душ. Если симптомы не уменьшаются, нужно вызвать скорую помощь», — сказала доктор.

Длительная жара может сказаться также на сердечно-сосудистой системе, дополнила Александрова.

«Если головная боль сопровождается одышкой, ощущением нехватки воздуха, сдавленностью в груди, нужно уйти с солнца, отдохнуть в прохладном месте. Если становится хуже, надо вызывать скорую», — подчеркнула терапевт.

30 июня врач-терапевт «Инвитро-Юг» Наталья Муштакова рассказала, что делать при солнечном ударе. При первых симптомах она рекомендовала снять лишнюю одежду, минимизировать физическую активность и пить больше воды.

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