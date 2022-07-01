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Терапевт рассказала о порядке действий при солнечном ударе

Врач Муштакова: при первых симптомах солнечного удара необходимо минимизировать физическую активность и пить больше воды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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При первых симптомах солнечного удара необходимо снять лишнюю одежду, минимизировать физическую активность и пить больше воды. Об этом в четверг, 30 июня, заявила «Известиям» врач-терапевт «Инвитро-Юг» Наталья Муштакова.

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Она рассказала, что солнечный удар — это перегревание, которое происходит из-за долгого пребывания на солнце без головного убора. Обычно сопровождается головной болью, покраснением лица, головокружением. Также в некоторых случаях повышается температура тела, темнеет в глазах, появляется тошнота и рвота, может открыться кровотечение из носа. Врач пояснила, что симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце.

«При первых симптомах — обычно это повышенное потоотделение, необходимо покинуть солнце и расположиться в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Снимите лишнюю одежду, ослабьте ремень и галстук или другие мешающие предметы гардероба. Минимизируйте физическую активность и пейте больше воды. Помимо этого при солнечном ударе помогают прохладные (но не ледяные) компрессы», — пояснила врач.

Если же пострадавший теряет сознание, рекомендуется вдохнуть пары аммиака 10% и лечь на бок, посоветовала терапевт. При дальнейшем ухудшении состояния рекомендуется вызвать скорую помощь.

Также при солнечном ударе нельзя резко охлаждать тело, так как может произойти ожог на перегретых тканях. Помимо этого не рекомендуется пить алкоголь, сладкую воду и пакетированные соки. По словам Муштаковой, при солнечном ударе следует отдать предпочтение чистой воде, а также обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Чтобы не получить солнечный удар, врач посоветовала первым делом надеть головной убор на открытом солнце и пить больше чистой негазированной воды. По ее словам, лучше надеть на голову шляпу или намотать рубашку или майку.

«Солнечный удар, находясь в светлом головном уборе, получить нельзя, а вот если ваша шапка темная, то можно получить тепловой удар. Это связано с тем, что темный цвет притягивает солнечное тепло и приводит к перегреву головы», — посоветовала Муштакова.

Врач рассказала, что ключевое отличие солнечного удара от теплового — то, что солнечный удар происходит только под воздействием прямых солнечных лучей, а тепловой может произойти и вовсе без участия солнца, например, в бане или душном закрытом помещении.

27 июня врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала «Известиям», что наибольшая интенсивность солнца наблюдается с 11 до 17 часов, поэтому в это время не рекомендуется заниматься спортом или выполнять какие-либо работы на открытом солнце. Также не следует выходить на солнце, если температура тела уже повышена, например, из-за ОРВИ. По словам врача, если пребывание на солнце необходимо, нужно одеваться в светлую легкую проветриваемую одежду и обязательно надевать головной убор.

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