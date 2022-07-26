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Жена экс-канцлера ФРГ Шредера раскрыла немецким СМИ цель его визита в Москву

Жена экс-канцлера ФРГ Шредера назвала целью его визита в Москву переговоры по энергетике
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на переговоры по энергетике. Об этом заявила во вторник, 26 июля, его жена Со Ён Шредер-Ким в беседе с немецким изданием Der Spiegel.

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Она опровергла ранее озвученное сообщение телеканала NTV о том, что Шредер проводит в российской столице отпуск.

«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — сказала Шредер-Ким.

В материале уточняется, что экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в это воскресенье, уехать он должен сегодня. Главной темой обсуждения, предположительно, станут поставки газа по «Северному потоку». Однако с кем именно Шредер намерен провести переговоры, не уточняется.

В этот же день информацию о том, что Шредер находится в Москве, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером Германии на данный момент не планируется, однако контакты не исключены. Он также добавил, что сейчас Путин не так активно поддерживает контакт со Шредером, чем тогда, когда тот был канцлером.

Ранее, 10 июля, Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с президентом России и не упустит возможности поговорить с ним при первой возможности.

Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Он неоднократно высказывал свою позицию по поводу ситуации на Украине. Политик призывал к продолжению диалога с Москвой и указывал на то, что украинский кризис следует решать только дипломатическим путем.

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