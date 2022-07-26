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Лидер Уганды пошутил о просьбе не фотографироваться с Лавровым

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Лидер Уганды Йовери Кагута Мусевени, отвечая на вопрос о том, обращались ли к нему с просьбой не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе его визита в страну, ответил шуткой.

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«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию», — сказал он журналистам 26 июля на совместной пресс-конференции с Лавровым.

По словам политика, чтобы просить не фотографироваться, «нужно быть очень глупым».

«Это шутка, но тем не менее», — подчеркнул президент Уганды.

24 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Telegram, что американские дипломаты просят представителей разных стран не фотографироваться с Лавровым.

«Бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала дипломат.

20 июля официальный представитель МИД назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

Российский посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на двусторонние встречи с министром иностранных дел РФ на G20 выстроилась очередь из глав делегаций стран. По словам дипломата, члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.

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