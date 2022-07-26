Врач рассказала об обработке полученных на солнце ожогов кожи

Антигистаминные средства снизят отек на пораженных участках кожи после полученных на солнце ожогах. Об этом во вторник, 26 июля, рассказала в интервью Пятому каналу косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.

Если на коже уже начали появляться волдыри — как правило, это свидетельствует о второй степени ожогов, предупреждает пластический хирург. Такие ожоги сразу надо обработать противовоспалительными средствами.

«В некоторых случаях можно применять антигистаминные средства, чтобы уменьшить отек на пораженных участках кожи. Поддержать водный баланс также помогут пантенолосодержащие крема», — отметила специалист.

Врач советует обгоревшим на пляже людям сразу же уйти в тень — в проветриваемое помещение. А лучше всего, по мнению Ованесовой, температуру тела снизит прохладный душ. Кроме того, врач рекомендует приложить ко лбу смоченное водой полотенце.

Специалист предупредила также, что нельзя наносить масла в случае возникновения сильного ожога и волдырей на коже.

«Никаких масел нельзя наносить. Кто-то начинает обдирать эти волдыри, что ни в коем случае делать нельзя. Первым делом нужно предотвратить инфицирование — обработать противовоспалительными средствами, но не жечь спиртом. То есть хлоргексидина водного раствора достаточно. При этом все манипуляции должны быть легкими, не травмировать кожу и быть направленными на охлаждение», — подчеркнула специалист.

30 июня косметолог клиники «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина рассказала, что кожа людей, обладающих от природы светлыми или рыжими волосами, наименее защищена от воздействия ультрафиолетового солнечного излучения. Врач объяснила, что блондины и рыжеволосые могут сгореть на солнце или получить сильные ожоги даже при обычной прогулке в открытой одежде.