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Врач рассказала об обработке полученных на солнце ожогов кожи

Пластический хирург Ованесова: антигистаминные средства помогут при полученных на солнце ожогах
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Фото: Global Look press/Klatka Grzegorz
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Антигистаминные средства снизят отек на пораженных участках кожи после полученных на солнце ожогах. Об этом во вторник, 26 июля, рассказала в интервью Пятому каналу косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.

Если на коже уже начали появляться волдыри — как правило, это свидетельствует о второй степени ожогов, предупреждает пластический хирург. Такие ожоги сразу надо обработать противовоспалительными средствами.

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«В некоторых случаях можно применять антигистаминные средства, чтобы уменьшить отек на пораженных участках кожи. Поддержать водный баланс также помогут пантенолосодержащие крема», — отметила специалист.

Врач советует обгоревшим на пляже людям сразу же уйти в тень — в проветриваемое помещение. А лучше всего, по мнению Ованесовой, температуру тела снизит прохладный душ. Кроме того, врач рекомендует приложить ко лбу смоченное водой полотенце.

Специалист предупредила также, что нельзя наносить масла в случае возникновения сильного ожога и волдырей на коже.

«Никаких масел нельзя наносить. Кто-то начинает обдирать эти волдыри, что ни в коем случае делать нельзя. Первым делом нужно предотвратить инфицирование — обработать противовоспалительными средствами, но не жечь спиртом. То есть хлоргексидина водного раствора достаточно. При этом все манипуляции должны быть легкими, не травмировать кожу и быть направленными на охлаждение», — подчеркнула специалист.

30 июня косметолог клиники «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина рассказала, что кожа людей, обладающих от природы светлыми или рыжими волосами, наименее защищена от воздействия ультрафиолетового солнечного излучения. Врач объяснила, что блондины и рыжеволосые могут сгореть на солнце или получить сильные ожоги даже при обычной прогулке в открытой одежде.

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