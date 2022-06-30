Врач предупредила об опасности загара для блондинов и рыжих

Кожа людей, обладающих от природы светлыми или рыжими волосами, наименее защищена от воздействия ультрафиолетового солнечного излучения. Об этом в четверг, 30 июня, сообщила дерматовенеролог, косметолог клиники «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина.

«В коже людей с I и II фототипами по Фитцпатрику вырабатывается преимущественно его разновидность под названием феомеланин. Это нестабильная форма пигмента, которая легко окисляется, и ее защитные свойства очень слабы», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Врач объяснила, что блондины и рыжеволосые могут сгореть на солнце или получить сильные ожоги даже при обычной прогулке в открытой одежде. По словам Шадриной, если ДНК клеток оказываются беззащитными перед повреждающим действием солнечных лучей, это вызывает развитие мутаций.

«При регулярном возникновении солнечных ожогов они имеют свойство накапливаться, что влечет за собой фотостарение кожи и повышение риска развития злокачественных опухолей», — добавила дерматовенеролог.

Ранее в четверг дерматовенеролог и косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Григорий Ибрагимов сообщил, что лечение солнечных ожогов с помощью жирных кисломолочных продуктов, например, сметаны, не только неэффективно, но и опасно. Так как они заставляют проникать ожоги еще глубже в кожу. По этой же причине врач порекомендовал отказаться от применения вазелина, жирных кремов или растительного масла.

Также в июне в беседе «Известиями» врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова рассказала, что солнечный ожог из-за неправильного получения загара может спровоцировать развитие меланомы, а также вызвать преждевременное старение и пигментные пятна. Чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей, врач посоветовала загорать в утренние часы с 7:00 до 10:00 или после обеда с 17:00 до 19:00.