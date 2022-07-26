В результате взрыва в гаражах в Сергиевом Посаде двое погибли
В городе Сергиев Посад Московской области во вторник, 26 июля, в результате взрыва в гаражно-строительном кооперативе «Восточный» погибли два человека. Об этом сообщает МЧС по региону.
«Два человека погибли», — заявили в ведомстве.
Сотрудники Следственного комитета уже начали проверку по факту случившегося. Известно, что после взрыва начался пожар на площади 5 кв. м: горели мусор и мебель, из-за чего площадь впоследствии увеличилась до 60 кв. м.
Специалисты МЧС ликвидировали открытое горение.
18 июля в квартире многоквартирного кирпичного дома 1967 года постройки на улице Баумана произошел взрыв газа. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в понедельник в 21:20. В результате инцидента обрушились межквартирная перегородка, а также три оконных проема. Из здания были эвакуированы 37 человек. Погибших и пострадавших нет.
9 июля в аквапарке поселка Джугба Туапсинского района произошел сильный пожар — горело одноэтажное здание на площади 150 кв. м. Обошлось без пострадавших.