37 человек эвакуировали из-за взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

В квартире многоквартирного жилого дома в Нижнем Новгороде 18 июля произошел взрыв газа, эвакуированы 37 человек.

Как выяснили «Известия», взрыв случился в доме на улице Баумана. В результате инцидента обрушилась межквартирная перегородка, а также три оконных проема.

По данным регионального МЧС, взорвалось неизвестное вещество с последующим обрушением межквартирной перегородки, а также разрушением стекол оконных проемов. Погибших и пострадавших нет.

Эвакуировано 37 человек, в том числе шесть детей (жильцы третьего и четвертого подъездов), добавили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что в результате взрыва на территории гаражей в Коврове Владимирской области пострадали четыре человека. Как уточнил источник в экстренных службах, взрыв с возгоранием произошел в тот момент, когда сотрудники поисково-спасательного отряда, прибывшие на место по вызову владельца гаража, пытались вскрыть запертую дверь.

До этого, 4 июля, взрыв газа произошел в Таганроге в Ростовской области, на месте происшествия обнаружено тело человека.