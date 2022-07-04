Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Таганроге

В Таганроге (Ростовская область) удалось ликвидировать пожар в доме, где произошел взрыв. На месте происшествия обнаружено тело человека.

Инцидент произошел в доме на улице Победы. По словам очевидцев, еще утром жильцы дома звонили в газовую службы, так как чувствовали запах газа. Позже горожане услышали мощный взрыв. После ЧП подъезд многоквартирного дома завалило обломками.

Площадь пожара составила около 40 кв. м, в тушении участвовали 17 человек. Ликвидировать возгорание удалось в течение 30 минут. В квартире обнаружено тело погибшего, сообщает RostovGazeta. Информации о пострадавших нет.

В середине июня в частном доме под Красноярском при хлопке бытового газа пострадали четыре человека. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. После консультации пострадавших направили на лечение в Красноярск.