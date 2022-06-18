Стало известно о состоянии пострадавших при хлопке газа под Красноярском

Двое пострадавших при хлопке газа под Красноярском находятся в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в краевом минздраве «РИА Новости».

«Двое в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом. На месте была оказана необходимая медицинская помощь, после консультации принято решение эвакуировать всех пострадавших в краевой центр», — говорится в сообщении.

Хлопок бытового газа в одном из частных домов в поселке Большие пруды произошел ранее в этот день. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

7 июня хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Богородске Нижегородской области. В момент происшествия в квартире никого не было, пострадали двое жильцов соседней квартиры. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».