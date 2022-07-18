Четыре человека пострадали в результате взрыва в гаражах во Владимирской области

В Коврове Владимирской области в результате взрыва на территории гаражей пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил источник в экстренных службах ТАСС.

По предварительной информации, сотрудники поисково-спасательного отряда приехали на вызов владельца гаража, который не мог открыть дверь. При вскрытии произошел взрыв с возгоранием.

В результате происшествия пострадал владелец гаража, его сосед и двое сотрудников поисково-спасательного отряда, все они были госпитализированы. Трое из пострадавших находятся в реанимации.

В ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на общей площади 174 кв. м. на территории гаражей. В результате инцидента также пострадали девять гаражей и два автомобиля.

К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники, 18 человек личного состава.

13 апреля взрыв газа произошел в гаражном кооперативе в городе Подольск Московской области. В результате происшествия пострадали два человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.