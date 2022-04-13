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Два человека пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Подольске

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Взрыв газа произошел 13 апреля в гаражном кооперативе в городе Подольск Московской области, пострадали два человека.

По данным «Известий», инцидент произошел в гаражном кооперативе на Симферопольской улице. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

11 апреля произошел взрыв на четвертом этаже пятиэтажного дома в подмосковном Ступино. По последним данным, в результате инцидента шесть жильцов погибли, 19 человек пострадали. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. На записи видно, что в результате взрыва в доме полностью разрушено несколько квартир.

По данным МЧС, на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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