Аквапарк загорелся в поселке Джугба под Сочи

Сильный пожар произошел в аквапарке поселка Джугба Туапсинского района. Обошлось без пострадавших — в это время в аквапарке не было посетителей.

ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю пишет, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3:22 субботы, 9 июля.

К аквапарку немедленно направили подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС. Пожарные установили, что горит одноэтажное здание на площади 150 кв. м.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. С огнем боролись семь человек личного состава и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что на одной из газовых заправок в Ульяновской области рядом с рабочим поселком Кузоватово прогремел взрыв. Как в социальных сетях сообщали очевидцы, сначала загорелась фура с газом, затем произошел взрыв. Открытое горение было ликвидировано к 16:50 мск. Пострадали пять человек, из них трое госпитализированы.