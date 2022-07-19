Названа возможная причина взрыва в квартире в Нижнем Новогороде

Взрыв в пятиэтажке в Нижнем Новгороде мог произойти в результате распыления аэрозоля от насекомых. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

«По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже жилого дома через некоторое время после распыления жителем в своем помещении аэрозоли от насекомых произошел хлопок», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в квартире многоквартирного кирпичного дома 1967 года постройки на улице Баумана произошел накануне. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в понедельник в 21:20. В результате инцидента обрушилась межквартирная перегородка, а также три оконных проема. Из здания были эвакуированы 37 человек. Погибших и пострадавших нет.

По данным регионального МЧС, взорвалось неизвестное вещество. Отмечалось, что несущие конструкции дома не повреждены.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился оказать помощь жильцам пятиэтажки. По его словам, с жителями пострадавших подъездов уже встретился глава Ленинского района Александр Кулагин.