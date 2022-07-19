Мэр Нижнего Новгорода поручил помочь жильцам обрушившегося дома

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился оказать помощь жильцам пятиэтажки, где произошел взрыв газа с последующим обрушением части здания.

«На месте работают экстренные службы. Дал поручение оказать необходимую помощь. Причины произошедшего выясняются», — написал Шалабаев в своем Telegram-канале.

По его словам, с жителями пострадавших подъездов уже встретился глава Ленинского района Александр Кулагин.

Взрыв газа в квартире многоквартирного жилого дома на улице Баумана в Нижнем Новгороде произошел вечером 18 июля. В результате инцидента обрушилась межквартирная перегородка, а также три оконных проема. В результате ЧП из здания были эвакуированы 37 человек. Погибших и пострадавших нет.

По данным регионального МЧС, взорвалось неизвестное вещество с последующим обрушением межквартирной перегородки, а также разрушением стекол оконных проемов.