Велопешеходный мост появится в подмостовом пространстве МЦК на берегу Яузы

Мост для пешеходных и велосипедных прогулок появится в подмостовом пространстве Московского центрального кольца (МЦК) и Северо-Восточной хорды. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры во вторник, 26 июля.

«Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский. Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования», — цитирует НСН председателя ведомства Юлиану Княжевскую.

Протяженность моста составит 100 м, передает агентство городских новостей «Москва».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов.

«Наша задача — сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города», — добавил он.

Вдоль реки проложат удобные велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, кроме этого там появятся велопарковки и навигация. Будет создана единая структура парковых пространств, в которую войдут парк «Свибловские пруды», Леоновская роща и парк «Сад будущего», пишет «Москва 24».

Ранее, 11 июля, сообщалось, что в столичном парке «Кусково» приступили к устройству памп-трека и скейт-парка.

Памп-трек будет представлять собой велотрассу в виде двух колец с волнами и контруклонами, которые спортсмены преодолевают за счет инерции и центробежной силы. Его общая площадь составит 2700 кв. м, а общая длина трассы превысит 330 м, пишет РИАМО. При этом будут предусмотрены траектории как для опытных спортсменов, так и для новичков. Покататься там смогут не только взрослые, но и дети от двух лет.