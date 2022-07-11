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На востоке Москвы началось устройство памп-трека и скейт-парка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В столичном парке «Кусково» приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Об этом сообщили в департаменте капремонта Москвы.

По словам заместителя руководителя департамента Сергея Мельникова, на данный момент для обоих спортивных объектов обустроили дренажную систему. «По памп-треку подготовили основание и ведем подготовительные работы перед отсыпкой траекторий, поверх которых уложим асфальт», — добавил он.

Памп-трек будет представлять собой велотрассу в виде двух колец с волнами и контруклонами, которые спортсмены преодолевают за счет инерции и центробежной силы. Его общая площадь составит 2700 кв. м., а общая длина трассы превысит 330 м. При этом будут предусмотрены траектории как для опытных спортсменов, так и для новичков. Покататься там смогут не только взрослые, но и дети от двух лет.

По словам Мельникова, скейт-парк станет «полноценным тренировочным центром экстремальных видов спорта». Его площадь составит 1830 кв. м. Разноуровневый каскад фигур для скейтбординг-стрита там дополнят радиусной секцией. «Многообразие перил, боксов, пирамид и бэнков будет способствовать быстрому прогрессу спортсменов любого уровня подготовки. Подойдет он для прогрессирующих скейтбордистов, любителей самоката, велосипеда BMX и роликов от 6 лет», — рассказал замглавы департамента капремонта.

Элементы скейт-парка уже смоделированы с помощью послойно утрамбованных песка и щебня, завершается подготовка площадки перед бетонированием. «Верхний слой готовых фигур отшлифуем вручную, после чего покроем его защитным гидрофобным составом, который отталкивает влагу и закрепит его», — продолжил Мельников.

Новые спортивные объекты создадут на месте ранее существовавшей площадки и пустого открытого пространства, все растущие там деревья сохранят. Скейт-парк и памп-трек расположатся недалеко от стадиона «Фрезер», реконструкция которого уже началась. Мероприятия проводят в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково».

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