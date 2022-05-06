В парке «Кусково» началась экологическая реабилитация водоемов

В московском парке «Кусково» началась экологическая реабилитация водоемов XVIII века, которые сейчас находятся в запущенном состоянии. Об этом сообщили в департаменте капремонта Москвы.

В прудах откачают воду, затем их очистят от мусора и иловых отложений, после чего вернут им исторический внешний вид. В ходе работ во всех водоемах немного углубят дно, потом с помощью специальной гидроизоляционной мембраны обустроят противофильтрационный экран, который не позволит воде уходить в грунт. Также специалисты укрепят берега: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем — гравий.

«Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости сделаем систему постоянной подпитки от технического водопровода», — рассказал заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Кроме того, по его словам, там обустроят систему перелива воды. Например, если Сухой пруд переполнится, то через специальную трубу лишняя вода будет уходить в канал Большого дворцового пруда. Таким образом будет обеспечиваться постоянное обновление и очистка воды.

Вдоль прудов обустроят настилы с ограждением, которые соединят с общим пешеходным пространством парка, и оборудуют видовые площадки. На некоторых настилах установят качели, а для любителей порыбачить на берегу Малого Радужного пруда обустроят специальный мостик.

Эти мероприятия проведут в рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка «Кусково». Если вовремя не принять меры, то Большой и Малый Радужные пруды, а также Руинный, Сухой, Собачий, Локасинский и Малый пруды, входящие в Кусковский каскад водоемов, могут превратиться в болото.