Врач предупредил об опасности загара при варикозе

При варикозном расширении вен рекомендуется прятать ноги от прямых солнечных лучей. Об этом во вторник, 26 июля, предупредил хирург-флеболог Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Армен Авакян в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в противном случае летний загар может оказаться смертельно опасным.

По словам врача, и без того травмированные варикозом стенки сосудов могут еще сильнее воспаляться при загаре. В результате это может привести к серьезным осложнениям.

Авакян объяснил, что в теплую погоду кровообращение замедляется, если при этом на ногах стали заметны сосудистые звездочки, то лучше не затягивать с обращением к врачу.

Специалист подчеркнул, что нагревание венозной стенки приводит к воспалению. Впоследствии воспаление — это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным.

28 июня врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова рассказала «Известиям», что солнечный ожог из-за неправильного получения загара может спровоцировать развитие меланомы, а также вызвать преждевременное старение и пигментные пятна.

По ее словам, чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей, загорать рекомендуется в утренние часы с 7:00 до 10:00 или после обеда с 17:00 до 19:00.