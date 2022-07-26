Реклама
Прямой эфир
Общество
В МИД России допустили прекращение выдачи шенгенских виз
Мир
В Венгрии предложение ЕК по газу назвали практически неосуществимым
Мир
NYT рассказала о низком боевом духе украинской армии
Экономика
В бундестаге призвали предоставить «Газпрому» все документы по турбине Siemens
Армия
Российские военнослужащие доставили более 30 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
Дороги Воронежа оказались под водой после ливней
Мир
В Южной Корее предупредили о возможных ядерных испытаниях КНДР в среду
Происшествия
Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося
Мир
В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 26 июля
Интернет
Власти предложили искать фейки в Сети с помощью алгоритма

Врач предупредил об опасности загара при варикозе

Хирург-флеболог Авакян предупредил об опасности загара при варикозе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При варикозном расширении вен рекомендуется прятать ноги от прямых солнечных лучей. Об этом во вторник, 26 июля, предупредил хирург-флеболог Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Армен Авакян в интервью радио Sputnik.

Типовое профессиональное: правила постдипломного образования для медиков предлагают изменить
Единые программы повышения квалификации будет разрабатывать Минздрав

Он отметил, что в противном случае летний загар может оказаться смертельно опасным.

По словам врача, и без того травмированные варикозом стенки сосудов могут еще сильнее воспаляться при загаре. В результате это может привести к серьезным осложнениям.

Авакян объяснил, что в теплую погоду кровообращение замедляется, если при этом на ногах стали заметны сосудистые звездочки, то лучше не затягивать с обращением к врачу.

Специалист подчеркнул, что нагревание венозной стенки приводит к воспалению. Впоследствии воспаление — это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным.

28 июня врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова рассказала «Известиям», что солнечный ожог из-за неправильного получения загара может спровоцировать развитие меланомы, а также вызвать преждевременное старение и пигментные пятна.

По ее словам, чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей, загорать рекомендуется в утренние часы с 7:00 до 10:00 или после обеда с 17:00 до 19:00.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022