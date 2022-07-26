Опубликованы кадры уничтожения техники ВФУ ударными вертолетами Ка-52

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в ходе специальной операции по защите Донбасса.

Во время боевого вылета летчики обнаружили опорные пункты украинских националистов и выпустили по ним ракеты. В результате был уничтожен пункт управления войсками, танки и другая бронетехника Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

14 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков представил кадры работы боевых вертолетов Ка-52 во время спецоперации. Экипажи вертолетов выполняют задачи по сопровождению колонн, других вертолетов, а также нанесению ударов по позициям боевиков. Летчики отмечают высокую надежность Ка-52, а также бортовой компас обороны вертолета, позволяющий отразить ракеты, используемые против российских экипажей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов региона со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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