Австралийские регбисты отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой

Семь игроков команды Manly Sea Eagles из Австралии отказались выходить на поле в форме с ЛГБТ-символикой. Об этом 26 июля рассказал телеканал Sky News.

Между руководством клуба и игроками Джейсоном Саабом, Джошем Алоиаи, Кристианом Туипулоту, Джошем Шустером, Хаумоле Олакау'ату, Толутау Кула и Тоафофоа Сипли возник конфликт после того, как белые обручи вокруг рук и полосы на передней части футболки их спортивной формы были заменены на цвета радуги.

С помощью новых элементов руководство клуба решило «отпраздновать инклюзивность» в лиге регби. При этом, как отмечает телеканал, самих спортсменов об изменениях в форме не уведомили: они узнали об этом из распространенных в социальных сетях сообщений.

В ответ семеро регбистов заявили о том, что отказываются надевать данную форму, так как она противоречит их религии и культуре.

Позднее руководству клуба удалось добиться «изменения взглядов» от трех игроков после 90-минутной встречи, по результатам которой те обязались «подумать» о том, надевать ли им новую форму.

Тренер Manly Sea Eagles Дес Хаслер поддержал позицию спортсменов, так как «понимает трудное положение, в которое попали игроки из-за того, что клуб не посоветовался с ними по поводу футболки».

2 июля несколько тысяч человек в Тбилиси вышли к зданию парламента на митинг противников ЛГБТ-сообщества. Отмечалось, что демонстранты перекрыли проспект Руставели, где находится здание парламента. Митингующие держали в руках перечеркнутые радужные флаги, плакаты с перечеркнутыми портретами послов, грузинского омбудсмена Нино Ломджарии.