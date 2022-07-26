Во Флориде полицейские поймали трехметрового аллигатора

В американском штате Флорида полицейские поймали возле одного из жилых домов трехметрового аллигатора. Подробности борьбы стражей правопорядка с животным 25 июля раскрыла газета The New York Post.

В материале показаны кадры, на которых шериф округа Шарлотт и его помощники борются со зверем и стараются поймать его. Как сообщили изданию правоохранители, во время поимки животное вынесло один из фонарных столбов.

Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях и заставил комментаторов задаться вопросом, входит ли отлов аллигаторов в компетенцию правоохранительных органов.

«Это будет день, когда я уволюсь с работы», — написал один из пользователей.

«Значит, вы не любите веселиться?» — прокомментировали эти слова в департаменте шерифа округа.

25 июня в Австралии хозяин паба отогнал крокодила сковородкой, чтобы животное не напало на посетителей. На опубликованных кадрах запечатлено, как пожилой мужчина по имени Кай Хансен слегка ударяет сковородкой по распахнутой пасти хищника. После этого крокодил ретировался к реке.