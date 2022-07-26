В Мариуполе началось возведение центра МЧС ДНР

В Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) началось возведение республиканского центра МЧС. На строительной площадке 25 июля побывал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Центр МЧС будет отвечать за безопасность в городе. Строители в кратчайшие сроки возвели каркас здания. Там будут располагаться аварийно-спасательная служба и кинологические части. Проект центра уникален: в плане — двухэтажное административное здание, гаражи на 60 машин и место для тренировки служебных собак.

Специалист военно-строительного комплекса Минобороны России Василий Ерков рассказал, что во время работы строителям часто приходилось вызывать саперов из-за найденных в земле снарядов.

«Когда мы зашли на эту площадку, здесь был лес. Прежде чем приступать к вырубке, саперы прошли и нашли очень много снарядов. И в ходе земляных работ мы периодически их находим, вызываем саперов — саперы обезвреживают либо взрывают», — сказал Ерков.

При деле оказались и сотни мариупольцев. Уже скоро в городе зальют фундамент для школы, детского сада и медицинского центра на 60 мест. Стройка идет в три смены и не останавливается ни на минуту.

Ранее этим же днем зампред правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил, что аэропорт Мариуполя будет восстановлен в ближайшие три года. Он подчеркнул, что авиаузел будет военно-гражданским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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