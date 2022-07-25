Эрдоган заявил об ожидании от Армении шагов по нормализации отношений
Турция ждет от Армении конкретных шагов по нормализации отношений двух стран. Об этом 25 июля заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
«Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений с Арменией. Мы ждем от Армении конкретных шагов, наряду с общими словами», — сказал он.
4 июля глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Анкара предложила Еревану провести переговоры в Армении, но армянская сторона пока не готова к этому из-за внутриполитической ситуации.
1 июля Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для прохода граждан третьих стран. Также стороны договорились в кратчайшие сроки организовать прямое грузовое авиасообщение.
Первая встреча спецпредставителей Еревана и Анкары Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась 14 января 2022 года. 23 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что между странами могут быть открыты границы, а 15 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности установить дипломатические отношения.
Контакты между странами прервались в 1993 году, когда Анкара полностью встала на сторону Баку в карабахском конфликте и закрыла границу, в одностороннем порядке разорвав дипотношения с Ереваном. Свою роль сыграла и реакция Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915-го года в Османской империи.