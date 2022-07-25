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Эрдоган заявил об ожидании от Армении шагов по нормализации отношений

Эрдоган: Турция ждет от Армении конкретики по нормализации отношений двух стран
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Фото: REUTERS
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Турция ждет от Армении конкретных шагов по нормализации отношений двух стран. Об этом 25 июля заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

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«Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений с Арменией. Мы ждем от Армении конкретных шагов, наряду с общими словами», — сказал он.

4 июля глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Анкара предложила Еревану провести переговоры в Армении, но армянская сторона пока не готова к этому из-за внутриполитической ситуации.

1 июля Турция и Армения договорились об открытии сухопутной границы для прохода граждан третьих стран. Также стороны договорились в кратчайшие сроки организовать прямое грузовое авиасообщение.

Первая встреча спецпредставителей Еревана и Анкары Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась 14 января 2022 года. 23 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что между странами могут быть открыты границы, а 15 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности установить дипломатические отношения.

Контакты между странами прервались в 1993 году, когда Анкара полностью встала на сторону Баку в карабахском конфликте и закрыла границу, в одностороннем порядке разорвав дипотношения с Ереваном. Свою роль сыграла и реакция Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915-го года в Османской империи.

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