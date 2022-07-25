Глава МИД Конго назвал огромным событием визит Лаврова

Глава министерства иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо назвал визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова огромным событием. Об этом он заявил 25 июля в беседе с корреспондентом «Известий».

«Для нас это огромное событие — визит Сергея Лаврова. Это первый раз, когда мы видим российского министра иностранных дел здесь, в Конго. Вы можете считать, что у вас есть хорошие друзья в Конго, потому что ваша страна долгие годы нам помогала в обучении студентов и во многих других областях. Огромное вам спасибо», — сказал глава МИД Конго.

Гакоссо также подчеркнул, что в Конго позитивно относятся к подписанному соглашению по вывозу украинского зерна. Тем не менее дипломат отметил, что Конго не так сильно зависит от европейского хлеба, как Египет и некоторые другие страны Африки.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой Жаном-Клодом Гакоссо заявил, что никаких препятствий для экспорта зерна из порта Одессы не существует.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Конго 24 июля с рабочим визитом. В рамках поездки Лавров проведет переговоры с руководством страны. До этого, 23 июля, он побывал в Египте. После Конго глава МИД РФ посетит также Уганду и Эфиопию.