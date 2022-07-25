Число жертв ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии выросло до семи

Скончался еще один пассажир микроавтобуса, врезавшегося в Благоварском районе Башкирии в стоявший «КамАЗ». Об этом говорится в Telegram-канале республиканского МВД в понедельник, 25 июля.

«В результате ДТП, по имеющейся на данный момент информации, погибли семь пассажиров микроавтобуса», — отметили в полиции.

Ранее в этот день сообщалось о шести погибших.

С разными травмами госпитализированы более 10 пострадавших.

Как добавили в полиции, в отношении 27-летнего водителя микроавтобуса следователем Отдела МВД России по Благоварскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух или более лиц. Подозреваемый доставлен в районный отдел полиции и задержан в порядке статьи 91 УПК.

Как установили в полиции, водитель ООО, которое занимается пассажирскими перевозками, выехал из села Языково в сторону Уфы. В салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров.

«Двигаясь по средней полосе на 1413 км автодороги М-5 «Урал» водитель «Форда» совершил столкновение с грузовиком дорожной службы, которая наносила разметку», — уточнили в правоохранительных органах.

19 июля в Башкирии в ДТП три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел на 196 км федеральной трассы Уфа — Оренбург около 05:00 по местному времени (03:00 мск).