В минобороны Украины заявили, что комплексов «Точка-У» «осталось очень мало»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ осталось очень мало комплексов «Точка-У».

«Их (ракетных комплексов «Точка-У». — Ред.) осталось очень мало <...>. Мы будем сражаться с помощью [HIMARS]. Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их», — рассказал Буданов.

Ранее, 24 июля, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США и союзники предоставят Киеву до 30 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS.

При этом за день до этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии планов поставки Киеву ракет ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS. Он отметил, что это решение президента страны Джо Байдена. По словам Салливана, Вашингтон по-прежнему стремится помогать Украине, однако считает нужным исключить любые провокации, которые теоретически могли бы положить начало третьей мировой войне.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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