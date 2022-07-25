Украинцам пригрозили лишением свободы до 15 лет за получение гражданства России

Украинцам, которые получили российское гражданство, может грозить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.

«Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания <…> от штрафа до 15 лет лишения свободы», — подчеркнул он в эфире всеукраинского телемарафона.

22 июля стало известно о разработке на Украине законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за получение гражданства РФ.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства.

Между тем 9 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену».

Инициатором закона выступил депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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