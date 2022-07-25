Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Кремле заявили об ответственном подходе России к поставкам газа
Мир
В ФСБ рассказали о пытавшихся угнать самолеты России украинских разведчиках
Мир
Песков опроверг связь между ударом по порту Одессы и сделкой по зерну
Мир
ВС РФ предотвратили попытку высадки украинских диверсантов под Херсоном
Мир
В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens
Экономика
Энергетик назвал условие прекращения поставок газа из России в ЕС
Общество
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Мир
Опрос показал снижение интереса жителей Латвии к ситуации на Украине
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Рогозиным
Общество
Роспотребнадзор поделился рекомендациями для спасения от жары
Наука
В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21

Украинцам пригрозили лишением свободы до 15 лет за получение гражданства России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцам, которые получили российское гражданство, может грозить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.

Только не домой: украинские срочники попросили паспорта РФ
Могут ли военнопленные претендовать на российское гражданство

«Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания <…> от штрафа до 15 лет лишения свободы», — подчеркнул он в эфире всеукраинского телемарафона.

22 июля стало известно о разработке на Украине законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за получение гражданства РФ.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства.

Между тем 9 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену».

Инициатором закона выступил депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022