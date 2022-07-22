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Киев может ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

Вице-премьер Верещук: на Украине разрабатывают закон об уголовной ответственности за получение паспорта РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На Украине разрабатывается законопроект, предполагающий уголовную ответственность за получение гражданства РФ. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

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«Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено», — пояснила она.

Ранее Верещук заявила, что получение российского паспорта «опаснее, чем ракеты».

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал о желании многих украинцев получить российское гражданство.

Днем ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства. Ганчев назвал это событие знаковым. Тогда же заявили о подготовке в Харьковской области площадки для получения российского гражданства.

Между тем 9 июня в Верховной раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену».

Инициатором закона выступил депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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