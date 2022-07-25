Компания Huawei начала избавляться от российских подрядчиков

Китайская компания Huawei прекратила сотрудничать с 50% внештатных сотрудников, работавших на нее в РФ по договору (на аутсорсинге). Об этом сообщил «Известиям» представитель компании-партнера нескольких сотовых операторов, использующих оборудование китайского вендора, в понедельник, 25 июля.

Большая часть штатных сотрудников по-прежнему находится в отпуске, отметил он. Также компания прекратил найм персонала в России, добавил он.

Объем услуг, оказываемых Huawei рекрутинговой компанией Ancor, сотрудничавшей с производителем в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, сокращается из-за проблем с логистическими цепочками, отмечает директор по продажам и маркетингу кадрового стаффинговой Ancor Наталья Щербакова.

Действительно, часть сотрудников перестали работать на проекте с Huawei — но это не значит, что все они вышли на рынок и оказались без работы, часть из них занята на других проектах, не связанных с Huawei, говорит она.

В конце марта Huawei прекратил заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам, рассказали два источника, близких к компании — партнеру китайского вендора. Заморозку оформления новых поставок они связывают с санкциями США против РФ. Запрет на использование американских технологий касается не только оборудования, в котором они используются, но и инфраструктуры для его производства, отмечает один из источников «Известий».

В начале июня компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в России и запчастей к ним.

В июле источник, близкий к компании — партнеру нескольких производителей электроники, сообщил«Известиям , что Huawei возобновила поставки смартфонов и других гаджетов в РФ. Представители компании не стали комментировать ситуацию.