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В России стали меньше покупать компьютерную технику

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В России значительно сократился спрос на компьютерную технику со стороны населения: во II квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей, что на 40 и 45% меньше, чем в I квартале, подсчитал для «Известий» один из игроков рынка.

Загрузка займет время: популярные ноутбуки не спешат завозить в Россию
Из-за чего не запускается параллельный импорт этих компьютеров и почему это не касается Apple

Согласно оценке аналитиков МТС, в апреле – июне в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем за аналогичный период 2021 года. Снижение продаж обусловлено как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить, прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ритейлеров.

В начале июля опрошенные «Известиями» участники рынка рассказывали, что в РФ пока не наладился параллельный импорт ноутбуков — за исключением MacBook от Apple.

Одной из причин они называли сложности, связанные с нанесением гравировки на клавиатуру. Во многих странах продаются ноутбуки только с английскими буквами на клавишах — для продажи таких лэптопов в России придется наносить на них русские. Это дополнительно усложняет логистику, увеличивает время доставки и стоимость гаджетов. Нужно искать сервисные центры, которые смогут в кратчайшие сроки за небольшие деньги наносить гравировку на десятки тысяч устройств в месяц, что не так просто, объяснил источник «Известий».

25 июля «Коммерсантъ» сообщил, что порядка 10% клавиатур на российском рынке к концу 2022 года не будут иметь русскоязычную раскладку в связи с введением параллельного импорта.

В Минпромторге заявили, что проблема может быть решена гравировкой кириллических символов на уже прибывших в страну товарах.

Однако эксперты считают, что даже если отечественные ритейлеры возьмут на себя обязанность добавлять российскую раскладку на клавиатуру, может возникнуть другая проблема — продавцам придется вскрывать коробки. Это большой минус для продаж, так как клиенты не готовы покупать товар со вскрытой упаковкой.

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