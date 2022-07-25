Реклама
Прямой эфир
Мир
В Запорожье допустили проведение референдума в начале сентября
Экономика
Аналитик спрогнозировал падение цен после снижения ключевой ставки
Мир
В Херсонской области выведут гривну из обращения
Мир
The Telegraph узнал о планах Джонсона еще раз посетить Киев
Мир
Убийцу бывшего премьера Японии Абэ проверят на психическое здоровье
Мир
Начальник генштаба США обвинил КНР в перехватах американских судов
Мир
Из-за извержения вулкана в Японии эвакуировали 34 человека
Мир
FT узнал о сокращении инвестиций Китая в Россию с начала года
Общество
В РФ предложили освободить от налога унаследованные детьми автомобили
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска из HIMARS со стороны ВСУ
Общество
Врач предупредил о риске ожирения при употреблении спортивной еды

ФСБ пресекла операцию украинской разведки и НАТО по угону самолетов ВКС РФ

ФСБ пресекла операцию украинской разведки по вербовке российских летчиков и угону самолетов ВКС РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 25 июля.

«Планировалось склонить российских летчиков осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — говорится в сообщении.

Рулевая модель: законопроект о доступе ФСБ к базам такси рассмотрят в июле
Какие еще нормы и требования войдут в новый документ о регулировании отрасли

Однако российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли российским Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов.

Кроме того, действуя от имени политического руководства своей страны, украинские разведчики пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков.

Подчеркивается, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены.

18 июля хакеры RaHDit смогли выявить граждан России, которые сотрудничают с военной разведкой Украины.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022