Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 25 июля.

«Планировалось склонить российских летчиков осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — говорится в сообщении.

Однако российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли российским Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов.

Кроме того, действуя от имени политического руководства своей страны, украинские разведчики пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков.

Подчеркивается, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены.

18 июля хакеры RaHDit смогли выявить граждан России, которые сотрудничают с военной разведкой Украины.

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