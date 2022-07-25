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Драупади Мурму приняла присягу в качестве нового президента Индии

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Фото: REUTERS/Aushree Fadnavis
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Драупади Мурму приняла присягу в качестве 15-го президента Индии. Церемония состоялась 25 июля в центральном зале парламента в Нью-Дели.

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«Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии», — цитирует ее The Indian Express.

Присягу принимал председатель верховного суда Нуталапати Рамана. Также на церемонии присутствовали премьер-министр Нарендра Моди и уходящий глава государства Рам Натх Ковинд.

Мурму стала второй женщиной-президентом в истории Индии после Пратибхы Патил (2007-2012). Также она является первой главой государства из так называемых списочных племен, исторически принадлежавших к социальным низам и низким кастам. Мурму при этом является первым президентом, родившимся в независимой Индии.

Мурму, представляющая Национальный демократический альянс, победила на выборах главы государства 21 июля. Она получила более 64% голосов (676 803), победив соперника Яшванта Синхи, за которого отдали свои голоса 380 177 избирателей. С победой нового президента Индии поздравил российский лидер Владимир Путин.

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