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Драупади Мурму избрана новым президентом Индии

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Фото: REUTERS/Amit Dave
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На выборах президента Индии победила кандидат от правящего в стране Национального демократического альянса Драупади Мурму, сообщила в четверг, 21 июля, газета The Indian Express.

Отмечается, что Мурму получила более 64% голосов (676 803), победив с отрывом от соперника Яшванта Синхи, за которого отдали 380 177 голосов.

«Присоединяюсь к своим согражданам и поздравляю Драупади Мурму с ее победой на президентских выборах 2022 года. Индия надеется, что в качестве 15-го президента республики она будет действовать как хранительница Конституции без страха и пристрастия», — приводит издание слова Синхи.

Мурму примет присягу 25 июля.

64-летняя Драупади Мурму стала второй женщиной, которая заняла пост президента Индии. Первой была Пратибха Патил (2007–2012).

До этого Мурму была избрана на два срока в законодательное собрание штата Одиша в 2000 и 2004 годах и занимала пост министра в коалиционном правительстве главного министра Навина Патнаика. В 2015 году Мурму была избрана губернатором штата Джаркханда и занимала этот пост в течение пяти лет.

14-м президентом Индии был Рам Натх Ковинд, его избрали 17 июля 2017 года. Он получил более 65% голосов выборщиков, коллегия которых состояла из 4896 человек, в том числе 776 депутатов обеих палат парламента, а также членов законодательных собраний индийских штатов.

Президент Индии выполняет представительские функции, тогда как государственные решения принимает премьер-министр. В настоящее время правительство страны возглавляет Нарендра Моди.

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