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Путин поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президента Индии

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президента Индии. Об этом 22 июля говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Индией», — говорится в поздравительной телеграмме.

Как отметил российский лидер, он рассчитывает, что деятельность политика поспособствует развитию двустороннего диалога, сотрудничеству двух государств в интересах упрочения международной стабильности и безопасности. Путин пожелал индийской коллеге успехов, крепкого здоровья и благополучия.

21 июля на выборах президента Индии победила кандидат от правящего в стране Национального демократического альянса Драупади Мурму. Политик получила более 64% голосов (676 803), победив с отрывом от соперника Яшванта Синхи, за которого отдали 380 177 голосов.

Мурму примет присягу 25 июля.

64-летняя Драупади Мурму стала второй женщиной, которая заняла пост президента Индии. Первой была Пратибха Патил (2007–2012).

Президент Индии выполняет представительские функции, тогда как государственные решения принимает премьер-министр. В настоящее время правительство страны возглавляет Нарендра Моди.

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