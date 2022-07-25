Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя Google Брина

Американский предприниматель Илон Маск опроверг материал газеты The Wall Street Journal о том, что у него был роман с женой сооснователя Google Сергея Брина.

«Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке», — приводит слова Маска Insider Paper 25 июля в Twitter.

Накануне газета WSJ сообщила, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей супругой Николь Шэнахан из-за ее короткого романа с Илоном Маском.

По данным издания, роман произошел осенью 2021 года и положил конец долгой дружбе технологических миллиардеров. Брин подал заявление на развод еще в январе этого года.

О том, что Брин женился на Шэнахан, генеральном директоре патентной компании ClearAccessIP, стало известно в октябре 2019 года. Уточнялось, что пара поженилась после двухлетнего романа.

До этого, в 2018 году, у них родилась дочь, она стала третьим ребенком предпринимателя. У него также есть сын и дочь от первого брака с американской бизнесвумен Энн Воджицки, с которой он развелся в 2015 году после восьми лет совместной жизни.

В апреле прошлого года сооснователь Google Сергей Брин с показателем состояния в $89 млрд (+$39,9 млрд) вошел в список журнала Forbes 35-го ежегодного рейтинга самых богатых людей мира. Илон Маск был на втором месте списка после основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние главы Tesla составляло $177 млрд.

Брин родился в Москве. В 1979 году семья переехала в США. Окончил Стэнфордский университет.