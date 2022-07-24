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Сооснователь Google разводится с женой из-за ее измены с Илоном Маском

WSJ: сооснователь Google Брин подал на развод с женой из-за ее возможного романа с Маском
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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей супругой Николь Шэнахан из-за ее короткого романа с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом 24 июля пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что роман, произошедший осенью 2021 года, положил конец долгой дружбе технологических миллиардеров. Брин подал заявление на развод еще в январе этого года.

При этом, как сообщила газета, адвокат Брина, как и сам Илон Маск, не стали комментировать ситуацию.

Уточняется, что до скандала сооснователь Google предоставил $500 тыс. компании Маска Tesla во время финансового кризиса 2008 года, когда та «изо всех сил пыталась увеличить производство». В свою очередь, глава американской компании в 2015 году подарил Брину внедорожник Tesla.

О том, что Сергей Брин женился на Николь Шэнахан, генеральном директоре патентной компании ClearAccessIP, стало известно в октябре 2019 года. Уточнялось, что пара поженилась после двухлетнего романа.

До этого, в 2018 году, у них родилась дочь, она стала третьим ребенком предпринимателя. У него также есть сын и дочь от первого брака с американской бизнесвумен Энн Воджицки, с которой он развелся в 2015 году после восьми лет совместной жизни.

В апреле прошлого года сооснователь Google Сергей Брин с показателем состояния в $89 млрд (+$39,9 млрд) вошел в список журнала Forbes 35-го ежегодного рейтинга самых богатых людей мира. Илон Маск был на втором месте списка после основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние главы Tesla составляло $177 млрд.

Брин родился в Москве. В 1979 году семья переехала в США. Окончил Стэнфордский университет.

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