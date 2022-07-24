Сооснователь Google разводится с женой из-за ее измены с Илоном Маском

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей супругой Николь Шэнахан из-за ее короткого романа с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом 24 июля пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что роман, произошедший осенью 2021 года, положил конец долгой дружбе технологических миллиардеров. Брин подал заявление на развод еще в январе этого года.

При этом, как сообщила газета, адвокат Брина, как и сам Илон Маск, не стали комментировать ситуацию.

Уточняется, что до скандала сооснователь Google предоставил $500 тыс. компании Маска Tesla во время финансового кризиса 2008 года, когда та «изо всех сил пыталась увеличить производство». В свою очередь, глава американской компании в 2015 году подарил Брину внедорожник Tesla.

О том, что Сергей Брин женился на Николь Шэнахан, генеральном директоре патентной компании ClearAccessIP, стало известно в октябре 2019 года. Уточнялось, что пара поженилась после двухлетнего романа.

До этого, в 2018 году, у них родилась дочь, она стала третьим ребенком предпринимателя. У него также есть сын и дочь от первого брака с американской бизнесвумен Энн Воджицки, с которой он развелся в 2015 году после восьми лет совместной жизни.

В апреле прошлого года сооснователь Google Сергей Брин с показателем состояния в $89 млрд (+$39,9 млрд) вошел в список журнала Forbes 35-го ежегодного рейтинга самых богатых людей мира. Илон Маск был на втором месте списка после основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние главы Tesla составляло $177 млрд.

Брин родился в Москве. В 1979 году семья переехала в США. Окончил Стэнфордский университет.