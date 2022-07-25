Marvel анонсировала две новые части «Мстителей» на 2025 год

Глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Об этом 23 июля сообщило интернет-издание Deadline.

Отмечается, что объявление о двух новых фильмах появилось через три года после того, как фильм «Мстители: Финал» побил рекорды кассовых сборов по всему миру.

Как объявил Файги, новые кинокартины франшизы выйдут в 2025 году с разницей в шесть месяцев. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая, а «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября.

На данный момент неизвестно, кто выступит режиссером новых частей «Мстителей», а также кто сыграет главные роли.

24 июля на YouTube-канале компании Marvel Entertainment появился первый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Премьера картины в США запланирована на 11 ноября 2022 года.

24 мая Marvel Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый официальный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». В кинокартине главные роли исполнили Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон.