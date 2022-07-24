Вышел первый трейлер сиквела «Черной Пантеры»

Первый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» появился на YouTube-канале компании Marvel Entertainment в воскресенье, 24 июля.

Двухминутный ролик представляет основных действующих лиц, а также демонстрирует природу и технологии вымышленного африканского государства Ваканда.

Кроме того, создатели трейлера отдали дань памяти скончавшемуся исполнителю главной роли Чедвику Боузману. Портрет его героя, Т'Чаллы, украшает фасад одного из городских зданий.

Видео пронизано возвышенной печалью, но вместе с тем здесь присутствуют жизнеутверждающие мотивы. На светлое будущее намекает показанное рождение ребенка, а также появление преемника Черной пантеры в самом конце. Кому именно достанутся обязанности супергероя, которым являлся Т'Чалла в первом фильме, пока неизвестно.

На протяжении всего ролика звучит кавер-версия знаменитой песни в стиле регги No Woman, No Cry, объединенная с мотивом из трека Кендрика Ламара Alright.

Премьера картины в США запланирована на 11 ноября 2022 года.

Режиссером и сценаристом проекта стал Райан Куглер, который руководил съемками первого фильма. Продюссером выступил Кевин Файги.

В декабре 2020 года стало известно, что создатели сиквела не намерены искать замену исполнителю роли Черной пантеры Чедвику Боузману, скончавшемуся в августе того же года от рака. О решении объявил глава студии Marvel Кевин Файги. Он объяснил, что фильм сконцентрирует внимание на продолжении и развитии сюжетных линий других персонажей, которые были в первой части.

Первая часть «Черной Пантеры» вышла в 2018 году. Ранее в Marvel заверили, что не планируют использовать компьютерную графику, чтобы включить умершего актера Боузмана в новую часть.

Чедвик Боузман скончался 29 августа 2020 года в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологического заболевания. Актер четыре раза появлялся в проектах студии Marvel.