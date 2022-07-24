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Вышел первый трейлер сиквела «Черной Пантеры»

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Фото: YouTube
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Первый трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» появился на YouTube-канале компании Marvel Entertainment в воскресенье, 24 июля.

Двухминутный ролик представляет основных действующих лиц, а также демонстрирует природу и технологии вымышленного африканского государства Ваканда.

Кроме того, создатели трейлера отдали дань памяти скончавшемуся исполнителю главной роли Чедвику Боузману. Портрет его героя, Т'Чаллы, украшает фасад одного из городских зданий.

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Видео пронизано возвышенной печалью, но вместе с тем здесь присутствуют жизнеутверждающие мотивы. На светлое будущее намекает показанное рождение ребенка, а также появление преемника Черной пантеры в самом конце. Кому именно достанутся обязанности супергероя, которым являлся Т'Чалла в первом фильме, пока неизвестно.

На протяжении всего ролика звучит кавер-версия знаменитой песни в стиле регги No Woman, No Cry, объединенная с мотивом из трека Кендрика Ламара Alright.

Премьера картины в США запланирована на 11 ноября 2022 года.

Режиссером и сценаристом проекта стал Райан Куглер, который руководил съемками первого фильма. Продюссером выступил Кевин Файги.

В декабре 2020 года стало известно, что создатели сиквела не намерены искать замену исполнителю роли Черной пантеры Чедвику Боузману, скончавшемуся в августе того же года от рака. О решении объявил глава студии Marvel Кевин Файги. Он объяснил, что фильм сконцентрирует внимание на продолжении и развитии сюжетных линий других персонажей, которые были в первой части.

Первая часть «Черной Пантеры» вышла в 2018 году. Ранее в Marvel заверили, что не планируют использовать компьютерную графику, чтобы включить умершего актера Боузмана в новую часть.

Чедвик Боузман скончался 29 августа 2020 года в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологического заболевания. Актер четыре раза появлялся в проектах студии Marvel.

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