OneWeb предрекли дефицит финансов из-за антироссийских санкций

Британской компании OneWeb грозят серьезные потери из-за антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 25 июля, заявили представители головного экономического научно-исследовательского института «Роскосмоса» «Агат».

«OneWeb из-за санкций в отношении России неминуемо столкнется с дефицитом финансов. Будет ли дефицит погашен очередным раундом привлечения финансирования с позитивным окрасом или банкротством с негативным, не имеет принципиального значения», — пояснили специалисты в беседе с ТАСС.

Отмечается, что нет однозначных прогнозов относительно того, когда именно это произойдет, однако бизнес спутниковых операторов в последние годы демонстрирует экономическую уязвимость.

Так, в 2020 году OneWeb была вынуждена объявить о банкротстве и привлекать дополнительных инвесторов, чтобы восполнить убытки. Впрочем, военный потенциал аналогичных предприятий позволяет им избегать полного разорения.

В свою очередь «Роскосмос» долгое время обеспечивал выведение оборудования OneWeb на орбиту, а также поставил для них электрореактивные двигатели, необходимые для возвращения спутников. Тем не менее в начале марта бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, который был запланирован на 5 марта 2022 года. Ракету сняли со стартового комплекса и вернули в технический комплекс.

Свое решение глава «Роскосмоса» объяснил тем, что компания OneWeb не предоставила информацию о роли системы в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран — членов НАТО. Также он упомянул антироссийскую кампанию, которую проводит правительство Великобритании, входящее в состав членов совета директоров компании OneWeb.

После этого министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что власти не будут продавать свою долю в OneWeb, а совет директоров компании инициировал приостановку всех планировавшихся запусков на Байконуре.

19 марта Рогозин заявил, что компания ОneWeb может разориться после отказа «Роскосмоса» предоставлять ей свои ракеты.

26 февраля также сообщалось, что в ответ на санкции Евросоюза «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане.