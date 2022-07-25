Из-за извержения вулкана в Японии эвакуировали 34 человека

В префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, были эвакуированы 34 человека. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что из-за извержения был объявлен самый высокий, пятый уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей. Уточняется, что выброс вулканических камней зафиксирован в радиусе 2,5 км, возможен сход пирокластических потоков.

Эвакуироваться в центр на расстояние 4 км от кратера вулкана согласились жители 24 домов. Между тем город издал приказ об эвакуации 51 человека из 33 семей.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в городе на данный момент не приводится. Кроме того, известно, что паром Сакурадзимы будет работать в обычном режиме.

Ранее, 17 июля, в Сети появилось видео извержения вулкана Сакурадзима, произошедшего в тот день. Извержение сопровождалось выбросом в атмосферу большого количества дыма и пепла, о пострадавших не сообщалось.

До этого, 9 июля, курильский вулкан Эбеко выбросил в небо огромный столб пепла. Пепловый выброс произошел на высоту более 2 км в июне, а его шлейф распространился в северо-западном направлении.

При этом, как отмечали в региональном МЧС, угрозы местным жителям нет.

В мае сообщалось, что вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 3,2 км. Пепловый шлейф распространился в направлении юго-запада, по направлению сел Малка и Ганалы в Елизовском районе, и ушел на 24 км от вулкана.