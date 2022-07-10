Мощное извержение вулкана Эбеко на Курилах запечатлели на видео

Курильский вулкан Эбеко 9 июля вновь выбросил в небо огромный столп пепла. Видеозаписи извержения на острое Парамушир появились в соцсетях.

На кадрах видно, как столп пепла возвышается над кратером. Об извержении сообщалось около месяца назад.

Пепловый выброс произошел на высоту более 2 км в июне, а его шлейф распространился в северо-западном направлении.

Региональное управление МЧС сообщало, что жителям Северо-Курильска не стоит переживать — угрозы из-за извержения нет.

20 апреля на Камчатке вулкан Карымский выбросил два столба пепла на высоту до 10 тыс. м. По прогнозам ученых, выпадения пепловых осадков в населенных пунктах не будет.