Вулкан Карымский повторно выбросил столб пепла на Камчатке

Вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 3,2 км утром 5 мая. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепловый шлейф распространился в направлении юго-запада и ушел на 24 км от вулкана. На пути шлейфа оказались села Малка и Ганалы в Елизовском районе. Специалисты уточнили, что угроза выпадения пепловых осадков в населенных пунктах отсутствует.

Ранее выброс на вулкане произошел вечером 4 мая. Столб пепла поднялся на высоту 2,5 км, а шлейф распространился в юго-западном направлении на 15 км. Специалисты напоминают, что высота вулкана составляет 1469 м.

20 апреля Карымский выбросил два столба пепла на высоту до 10 км. Шлейф смещался в Авачинский залив.