Eutelsat и OneWeb могут объявить о слиянии для конкуренции со Starlink

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb могут в ближайшие дни объявить о слиянии. Об этом сообщила в воскресенье, 24 июля, на своем сайте газета Financial Times.

По данным издания, объединение поможет Eutelsat и OneWeb эффективнее конкурировать с американской SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink, а также со спутниковой программой корпорации Amazon Project Kuiper.

Отмечается, что сделка может быть достигнута уже в понедельник, 25 июля, однако обе стороны пока не комментировали возможное слияние.

Ожидается, что представители Великобритании и Франции станут членами совета директоров объединенной компании, при этом Лондон сохранит за собой контрольный пакет акций.

21 марта сообщалось, что компания OneWeb заключила соглашение о запуске своих космических аппаратов с американской частной компанией SpaceX.

Как отметил генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон, компания благодарна SpaceX за поддержку, которая отражает их общее видение безграничного потенциала космического пространства.

В тот же день отмечалось, что британская компания планирует возобновить в 2022 году запуск спутников, приостановленный из-за отказа «Роскосмоса» выводить аппараты на орбиту.

В начале марта в OneWeb заявили, что приостанавливают запуски своих спутников с космодрома Байконур. Такое решение было принято на фоне санкций США и Евросоюза в отношении космической отрасли РФ, о которых было объявлено 24 февраля.

В ответ на санкции в «Роскосмосе» 26 февраля сообщили, что приостанавливают сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзывают оттуда российских специалистов.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года из Гвианского космического центра (французская Гвиана).

К июню 2022 года компания намеревалась развернуть полную группировку спутников для обеспечения глобального покрытия. Учредители проекта сделали ставку на Россию из-за технологического превосходства российских ракет.